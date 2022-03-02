Про 2 березня це о 13:19 повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих.
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"Влучили у Попаснянський вагоноремонтний завод. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Гайдай.
Удар по Лисичанську
Російські вбивці вдарили 2 березня по телевежі в Лисичанську, що на Луганщині. Про це повідомив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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