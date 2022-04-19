Оккупанты пошли в наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе
19 апреля 2022 , 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На Донецком и Таврическом направлениях россияне активизировали наступление вдоль всей линии столкновения. Накануне власти говорили, что масштабное сражение на Донбассе уже началось.
Враг хочет прорвать оборону наших войск в Луганской и Донецкой областях. Также пытается установить полный контроль над Мариуполем.
Кстати Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на Востоке Украины
На этом оккупанты и сконцентрировали основные силы. К слову, в Запорожской области россияне сосредоточивают свои подразделения в определенных районах. Оккупанты хотят выйти к админгранице Херсонской области.
Накануне власти сообщили, что утром 18 апреля российские войска начали наступать на Донбассе и Харьковщине.
Смотрите больше – Зеленский: Войска РФ начали битву за Донбасс: