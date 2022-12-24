Оккупанты посреди дня обстреляли центр Херсона: есть погибшие – жуткие кадры

Российские захватчики днем 24 декабря обстреляли Херсон. Враг ударил по центру города.

В результате обстрела, к сожалению, есть погибшие. В центре Херсона есть разрушение.

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Последствия вражеского обстрела

Херсон ежедневно страдает российскими обстрелами. Утром 24 декабря взрывы в городе прогремели около 10:45.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате российской террористической атаки погибли. Впоследствии чиновник уточнил, что 5 человек погибли, а еще 20 получили ранения.

Также здания в центре города разрушились – во многих домах выбиты окна. Несколько автомобилей сгорели на улицах. На месте атаки работают все соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря / Фото с телеграмма Кирилла Тимошенко

Российский теракт против херсонцев в канун Рождества осудил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что весь мир должен видеть, что Россия является абсолютным злом, которому сейчас противостоит наша страна.

Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия,

– подчеркнул президент.

Обстрелы Херсона 23 декабря

После освобождения Херсона, оккупанты ежедневно с левого берега обстреливают город из разного оружия. Например, только 23 декабря россияне 74 раза обстреляли территорию Херсонщины из РСЗО, минометов и танков.

В частности, 36 обстрелов зафиксировано непосредственно в Херсоне – российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки Россия убила 5 мирных жителей области, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии.