Унаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі. У центрі Херсона є руйнування.

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Наслідки ворожого обстрілу

Херсон щодня страждає від російських обстрілів. Уранці 24 грудня вибухи в місті пролунали близько 10:45.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що унаслідок російської терористичної атаки є загиблі. Згодом посадовець уточнив, що 5 людей загинули, а ще 20 зазнали поранень.

Також будівлі в центрі міста зазнали руйнувань – у багатьох будинках вибиті вікна. На місці атаки працюють усі відповідні служби, наслідки атаки встановлюють.