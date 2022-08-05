Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он заявил, что вооруженные силы Украины перехватили инициативу россиян на Востоке.

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Он объяснил, что ВСУ, несмотря на то, что не имели преимущества в артиллерии и количестве боеприпасов, истощили силы противника и остановили наступательную активность на Востоке.

На сегодняшний день мы видим, что на Восточном направлении есть две более горячие точки, где постоянно продолжаются активные боевые действия и враг пытается наступать – это Авдеевское направление и Бахмут. Там не прекращаются попытки оккупантов наступать,

– отметил Мусиенко.

Эксперт говорит, что в северной части Востока, в частности, в Славянске, российские военные потеряли инициативу, ее перехватывают украинские подразделения.

По словам Мусиенко, на это есть две причины:

Первая – ВСУ удается ломать инициативу противника, сбивать его наступательный потенциал и болезненно "кусать" врага. "То есть выходить в рейды контратаки, прорываться и захватывать новые рубежи в этом направлении", – говорит он.

Вторая – Россия перебазирует часть подразделений с Изюмского и Харьковского направлений на Юг, в частности, на Запорожье и Херсонщину.

То есть на сегодняшний день ВСУ удалось не дать России наступать широким фронтом на Востоке и заставить оккупантов перегруппироваться. Видно, как украинские подразделения готовят для себя плацдармы для перехода к контрнаступлению на Юге,

– заявил Мусиенко.

Он добавил, что на Юге ВСУ удается срывать логистическое обеспечение оккупантов и подвоз боеприпасов из оккупированного Крыма, уничтожать склады.

"То есть российские войска на сегодняшний день вынуждены выбирать между тем, продолжать наступление на Востоке, или защищаться на Юге. Потому что делать и то, и то им сил не хватает", – ответил эксперт.

Мусиенко считает, что, скорее всего, россияне бросают последние силы на оборону занятых ранее рубежей на Юге и там собираются сопротивляться. Также они не могут полностью снять свои подразделения у Бахмута, чтобы там сдержать часть наших войск.

Эксперт подчеркнул, что перед ВСУ открываются возможности контрнаступления на Юге и оттеснение линии столкновения на Изюмском и Харьковском направлении, чтобы вытеснить оттуда врага.

Он добавил, что с конца апреля именно на Изюмское направление россия перебрасывала наиболее боеспособные войска, в том числе десантников, спецназовцев и т.д., и они активно шли в направлении Славянска. "Потом они разделились и как мы видим, этой элите российских сил ничего не удалось, ВСУ их оттеснили и делают это дальше", – заверил Мусиенко.

Мусиенко о перехвате инициативы ВСУ от врага: видео



К слову, на Славянском направлении враг обстреливает с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Долгенькое и Большая Камышеваха.