Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він заявив, що Збройні Сили України перехопили ініціативу росіян на Сході.

До теми На Слов'янському напрямку спроби наступу росіян завершились крахом та втечею

Він пояснив, що ЗСУ, незважаючи на те, що не мали переваги в артилерії та кількості боєприпасів, виснажили сили противника та зупинили наступальну активність на Сході.

На сьогодні ми бачимо, що на Східному напрямку є дві більш гарячі точки, де постійно тривають активні бойові дії і ворог намагається наступати – це Авдіївський напрямок та Бахмут. Там не припиняються спроби окупантів наступати,

– зазначив Мусієнко.

Експерт каже, що в північній частині Сходу, зокрема в Слов'янську, російські військові втратили ініціативу, її перехоплюють українські підрозділи.

За словами Мусієнка, на це є дві причини:

Перша – ЗСУ вдається ламати ініціативу противника, збивати його наступальнйи потенціал та болюче "кусати" ворога. "Тобто виходити в рейди контратаки, прориватися та захоплювати нові рубежі на цьому напрямку", – каже він.

Друга – росія перебазовує частину підрозділів з Ізюмського та Харківського напрямків на Південь, зокрема на Запоріжжя та Херсонщину.

Тобто на сьогодні ЗСУ вдалося не дати росії наступати широким фронтом на Сході та змусити окупантів перегрупуватися. Видно, як українські підрозділи готують для себе плацдарми для переходу до контрнаступу на Півдні,

– заявив Мусієнко.

Він додав, що на Півдні ЗСУ вдається зривати логістичне забезпечення окупантів та підвезення боєприпасів з окупованого Криму, знищувати склади.

"Тобто російські війська на сьогодні вимушені обирати між тим, чи продовжувати наступ на Сході, чи боронитися на Півдні. Бо робити і те, і те їм сил не вистачає", – відповів експерт.

Мусієнко вважає, що швидше за все, росіяни кидають останні сили на оборону зайнятих раніше рубежів на Півдні і там збираються чинити спротив. Також вони не можуть повністю зняти свої підрозділи біля Бахмуту, щоб там утримувати частину наших військ.

Експерт наголосив, що перед ЗСУ відкриваються можливості контрнаступу на Півдні та відсунення лінію зіткнення на Ізюмському та Харківському напрямку, щоб витиснути звідти ворога.

Він додав, що з кінця квітня саме на Ізюмський напрямок росія перекидала найбільш боєздатні війська, зокрема десантників, спецпризначенців тощо, і вони там активно йшли у напрямку Слов'янська. "Потім вони розділилися і як ми бачимо, цій еліті російський сил нічого не вдалося, ЗСУ їх відтіснили і роблять це далі", – запевнив Мусієнко.

Мусієнко про перехоплення ініціативи ЗСУ від ворога: відео



До слова, на Слов'янському напрямку ворог обстрілює за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.