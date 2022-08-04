Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу. Мазанівка розташована за 140 кілометрів від Донецька, а Дмитрівка – за 61 кілометр.

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ЗСУ покращили тактичне положення біля кількох населених пунктів

У Генштабі повідомили, що українські оборонці покращили своє тактичне положення у районах Мазанівки, Брашкова, Сулугунівки та Дмитрівки. Там наші захисники просунулись вглиб оборони ворога.

Тим часом на Краматорському та Бахмутському напрямках ворог гатить по українських позиціях із ствольної та реактивної артилерії. Це відбувається вздовж всієї лінії зіткнення.

Ворог проводив наступальні дії, аби витіснити наші підрозділи з зайнятих рубежів. Намагався заволодіти Соледаром та блокувати з південного та південно-східного напрямку Бахмут,

– додав Громов.

ЗСУ були змушені залишити Семигір'я

Внаслідок масованого застосування противником артилерії та активних штурмових дій з напрямку Вуглегірська ТЕС в напрямку Кодема, противнику вдалось потіснити українські війська. ЗСУ були змушені залишити Семигір'я та перейти до оборони на околицях Кодеми.

Зверніть увагу! Зараз тривають активні бойові дії у напрямку Бахмута та Покровського.

росіяни використовують "сирійський досвід".

Громов зауважив, що противник застосовує так званий "сирійський досвід", тобто тотально знищує всю інфраструктуру. Для цього росіяни б'ють з авіації та ракетами.

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Що відбувається на Донеччині: останні новини

4 серпня під потужний обстріл росіян потрапив Торецьк. Атака забрала життя 8 цивільних жителів, ще 4 – дістали поранення.

Напередодні стартувала обов'язкова евакуація з Донецької області, адже тут небезпечно через ворожий вогонь. Також не буде опалювального сезону.

Радник голови ОП Олексій Арестович переконаний, що росіянам не вдасться взяти Краматорськ та Слов'янськ, проте вороги "битимуть нещадно".

Дивіться у відео – ЗСУ знищили у Чорнобаївці важливий об'єкт: