Відповідну інформацію повідомив Олексій Арестович ввечері 3 серпня. Також наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни перекидають окремі підрозділи зі Слов'янського на Запорізький напрямок.

Читайте також Бої біля Авдіївки та Пісків тривають: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

росіяни битимуться за Краматорськ і Слов'янськ

Я не вірю, що росіяни візьмуть ці міста – Краматорськ, Слов'янськ. Не вірю, ані в наміри, ані щодо розрахунку сил та засобів. Проте вони битимуть по них зі всіх сил, як вони б'ють по Харкову, який ніколи не візьмуть,

– пояснив Арестович.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що саме тому відбувається евакуація людей з Донецької області. Пригадав, що російська армія застосовує варварські методи війни. Зокрема, б'є невибірковою зброєю по житлових кварталах.

Коротко про ситуацію на Донеччині

Українська влада 2 серпня почала обов'язкову евакуацію людей у 13 областей, які вважаються безпечними.

Відповідне рішення ухвалили через те, що росія гатить по мирних людях.

Володимир Зеленський пояснив: "Чим більше людей покинуть область – тим менше вб'є росія".

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що росія хоче захопити якомога більше Донеччини до "референдумів", які планують проводити восени на окупованих територіях.

Дивіться також – чи може росія припинити наступ на Слов'янськ: відео