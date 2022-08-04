Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Мазановка расположена в 140 километрах от Донецка, а Дмитровка – в 61 километре.

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ВСУ улучшили тактическое положение возле нескольких населенных пунктов

В Генштабе сообщили, что украинские защитники улучшили свое тактическое положение в районах Мазановки, Брашкова, Сулугуновки и Дмитровки. Там наши защитники продвинулись в глубь обороны врага.



Тем временем на Краматорском и Бахмутском направлениях враг лупит по украинским позициям по ствольной и реактивной артиллерии. Это происходит вдоль всей линии соприкосновения.



Враг проводил наступательные действия, чтобы вытеснить наши подразделения из занятых рубежей. Пытался завладеть Соледаром и блокировать с южного и юго-восточного направления Бахмут,

– добавил Громов.

ВСУ были вынуждены покинуть Семигорье

В результате массированного применения противником артиллерии и активных штурмовых действий по направлению Углегорской ТЭС в направлении Кодемы, противнику удалось потеснить украинские войска. ВСУ были вынуждены покинуть Семигорье и перейти к обороне в окрестностей.

Зверніть увагу! Зараз тривають активні бойові дії у напрямку Бахмута та Покровського.

россияне используют "сирийский опыт".

Громов заметил, что противник применяет так называемый "сирийский опыт". То есть тотально уничтожает всю инфраструктуру. Для этого россияне бьют из авиации и ракетами.