Ракету сбили из комплекса С-300. Об этом написал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он поблагодарил бойцов за работу.

Важно Ракетный обстрел Запорожье: Старух рассказал о последствиях удара

Фото обломков опубликовали воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Обломки обнаружили возле села в Запорожской области.

россияне нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население,
– подчеркивают военные.


Обломки ракеты в Запорожье / Фото 128 ОМбР Закарпатской бригады

Обстрел Запорожья: что известно

  • Утром 4 августа россияне ударили по окрестностям одного из районов города Запорожской области. Было 2 "прилета". Местные услышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.
  • Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что одна ракета упала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Там никто не пострадал.
  • В то же время в результате обстрела Заводского района есть пострадавший. Он получил ранение от осколков стекла. В настоящее время мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
  • Враг запускал ракеты Х-59. Старух подчеркнул, что рядом с местами попаданий не было ни одного военного объекта.

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