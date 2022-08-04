Ракету збили із комплексу С-300. Про це написав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він подякував бійцям за роботу.
Важливо Ракетний обстріл Запоріжжя: Старух розповів про наслідки удару
Фото уламків опублікували воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Уламки знайшли біля села у Запорізькій області.
росіяни нападають вночі, безжалісно знищують цивільні об'єкти та вбивають мирне населення,
– наголошують військові.
Уламки ракети на Запоріжжі / Фото 128 ОМбР Закарпатської бригади
Обстріл Запоріжжя: що відомо
- Вранці 4 серпня росіяни вдарили по околицях одного з районів міста у Запорізькій області. Було 2 "прильоти". Місцеві почули звуки вибухів під час повітряної тривоги.
- Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Там ніхто не постраждав.
- Водночас внаслідок обстрілу Заводського району є постраждалий. Він зазнав поранення від осколків скла. Наразі чоловік перебуває у задовільному стані.
- Ворог запускав ракети Х-59. Старух наголосив, що поруч з місцями влучань не було жодного військового об'єкта.
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