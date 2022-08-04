Ракету збили із комплексу С-300. Про це написав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він подякував бійцям за роботу.

Важливо Ракетний обстріл Запоріжжя: Старух розповів про наслідки удару

Фото уламків опублікували воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Уламки знайшли біля села у Запорізькій області.

росіяни нападають вночі, безжалісно знищують цивільні об'єкти та вбивають мирне населення,
– наголошують військові.


Уламки ракети на Запоріжжі / Фото 128 ОМбР Закарпатської бригади

Обстріл Запоріжжя: що відомо

  • Вранці 4 серпня росіяни вдарили по околицях одного з районів міста у Запорізькій області. Було 2 "прильоти". Місцеві почули звуки вибухів під час повітряної тривоги.
  • Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Там ніхто не постраждав.
  • Водночас внаслідок обстрілу Заводського району є постраждалий. Він зазнав поранення від осколків скла. Наразі чоловік перебуває у задовільному стані.
  • Ворог запускав ракети Х-59. Старух наголосив, що поруч з місцями влучань не було жодного військового об'єкта.

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