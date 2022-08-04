Разом з тим загарбники намагаються прорвати оборону українських сил на Харківщині та продовжують завдавати інтенсивних ударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ на Півдні. Про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 4 серпня розповіли у Генштабі Збройних Сил України.

Читайте також Засипають артилерією, – голова Авдіївської ВЦА розповів про ситуацію поблизу Донецька

Ситуація на Донбасі і Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах цілої низки населених пунктів, зокрема:

Харкова;

Леб'яжого;

Борщової;

Дементіївки;

Коробочкиного;

Великих Проходів;

Руських Тишків;

Старого Салтова;

Пришиба;

Циркунів;

Мосьпанового;

Безруків;

Карасівки.

Наразі противник намагається прорвати оборону українських військ поблизу Гусарівки – бойові дії тривають.

На Слов'янському напрямку ворог обстрілює за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

Разом з тим спроби наступу російських окупантів у районах Долини та Богородичного зірвали українські військові – загарбники зазнали краху й були змушені втекти.

Зверніть увагу Фактично крадуть: як росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій

На Донецькому напрямку ворог застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих ними позицій. Здійснював розвідку безпілотниками, щоб виявити маршрути логістичного забезпечення наших захисників та захисниць, а також об'єкти критичної інфраструктури.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку противник гатив по військовій та цивільній інфраструктурі поблизу однойменного міста, Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Кодеми та Соледара. Для обстрілу останніх чотирьох населених пунктів застосував авіацію.

Зафіксовано штурмові дії окупантів з метою покращення їхнього тактичного становища поблизу Бахмута, Соледара, Яковлівки та вершини, – успіху загарбники не досягли, відступили. Тим часом поблизу Травневого та Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку росіяни гатили з танків та різних типів артилерії по Пісках, Пречистівці, Шевченку, Володимирівці, Новобахмутівці, Невельському, Нетайловому та Красногорівці. Також ворог здійснив чергову спробу наступу на Піски – успіху не має, тривають бойові дії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Надалі тривали обстріли вздовж всієї лінії зіткнення з танків та різних типів артилерії, від авіаційних ударів потерпав Новополь. Прорвати оборону українських сил окупанти намагались поблизу Мар'їнки – зазнали втрат і відійшли.

До речі В окупованій Новій Каховці "велика бавовна", вибухи чули і в Чорнобаївці

Що відбувається на Півдні та у решті регіонів

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує свої зусилля на недопущенні просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованих територій. Надалі фіксується висока інтенсивність обстрілів з танків та артилерії по позиціях наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, а також постійна розвідка безпілотниками.

Авіаційних ударів росіяни завдали по районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка. Наступальні дії ворога успішно зупинені нашими захисниками та захисницями поблизу Білогірки та Лозового.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил росії та республіки білорусь не виявлено.

З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка і Миколаївка Чернігівської області, а також Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

Не пропустіть – втрати ворога станом на 4 серпня: дивіться відео