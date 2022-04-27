Пока нет газоснабжения в такие населенные пункты: Безруки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка, Новая Казачья, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гранов.

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Нужно перекрыть газовые краны.

Ремонтные службы настоятельно просят жителей этих сел и поселков перекрыть краны. Это поможет провести диагностику всей системы, чтобы в дальнейшем не возникло никаких аварийных ситуаций.

Именно на территориях этих населенных пунктов нет электроэнергии и есть определенные проблемы со связью. Поэтому людей просят передать информацию родным или знакомым, которые находятся на тех территориях.

Когда начнут ремонтировать газораспределительную систему – неизвестно. Нужно, чтобы оккупанты прекратили свои обстрелы.

Ремонтные работы на газораспределительной системе начнутся сразу при наступлении благоприятных условий: отсутствии обстрелов и боевых действий, а также при технической способности,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно российские оккупанты перебили магистральный газопровод в Луганской области. Они буквально уничтожают все, до чего могут "дотянуться".

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