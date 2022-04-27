Наразі немає газопостачання до таких населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Нова Козача, Козача Лопань, Ветеринарне, Гранів.

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Потрібно перекрити газові крани

Ремонтні служби наполегливо просять жителів цих сіл та селищ перекрити крани. Це допоможе провести діагностику усієї системи, щоб надалі не виникло ніяких аварійних ситуацій.

Саме на територіях цих населених пунктів немає електроенергії та є певні проблеми зі зв’язком. Тому людей просять передати інформацію рідним чи знайомим, які досі перебувають на тих територіях.

Коли почнуть ремонтувати газорозподільчу систему – невідомо. Потрібно, щоб окупанти припинили свої обстріли.

Ремонтні роботи на газорозподільчій системі розпочнуться відразу за настання сприятливих умов: відсутності обстрілів та бойових дій, а також за технічної спроможності, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російську окупанти перебили магістральний газопровід на Луганщині. Вони буквально знищують все, до чого можуть "дотягнутися".

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