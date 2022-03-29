Оккупанты повредили путепровод: мэр Павлограда рассказал о последствиях обстрела

Сегодня, 29 марта, в Павлограде прогремели 2 взрыва. Оккупанты обстреляли город примерно в 8:00.

В результате обстрелов поврежден транспортный путепровод и есть раненый. Об этом рассказал мэр Павлограда Анатолий Вершин.

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Что известно об обстреле

По его словам, перед обстрелами российских военных не звучала сирена. Мэр предполагает, что локаторы не успели зафиксировать слишком низко летящий объект.

В результате обстрела поврежден транспортный путепровод,

– подчеркнул Вершина.

Оккупанты ранили водителя легкового автомобиля, который находился недалеко от взрыва. Сейчас мужчина – в больнице.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате обстрелов оккупанты разрушили виадук. Поэтому движение по дороге временно ограничено.

Мэр Павлограда рассказал об утренних обстрелах: смотрите видео