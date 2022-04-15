Оккупанты повторно обстреляли пограничников в Черниговской области

Российские оккупанты уже второй раз за сегодня обстреляли украинских пограничников на Черниговщине. При этом они снова использовали минометы.

Оккупанты атаковали из минометов калибра 82 и 122 миллиметра. Всего они произвели 12 выстрелов.

Напомним Россияне минометами обстреляли пограничную Сеньковку на Черниговщине.

Пострадавших, к счастью, нет

Как и во время утреннего обстрела, в результате атак оккупантов никто не пострадал. Однако на земле можно найти вражеские снаряды.



Последствия обстрела пограничников в Черниговской области / Фото Госпогранслужбы

Напомним, утром 15 апреля оккупанты атаковали позиции украинских пограничников в селе Сеньковка. Тогда захватчики 13 раз выстрелили из минометов.

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