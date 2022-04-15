Окупанти атакували з мінометів калібру 82 та 122 міліметри.Загалом вони здійснили 12 пострілів.
Нагадаємо Росіяни мінометами обстріляли прикордонну Сеньківку на Чернігівщині
Російські окупанти уже друге за сьогодні обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині. При цьому вони знову використали міномети.
Джерело:Держприкордонслужба
Окупанти атакували з мінометів калібру 82 та 122 міліметри.Загалом вони здійснили 12 пострілів.
Нагадаємо Росіяни мінометами обстріляли прикордонну Сеньківку на Чернігівщині