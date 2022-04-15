Село Салтівка розташоване на кордоні з росією. Атаки загарбників почалися близько 8:25 та тривали понад пів години.
Зауважте Постійні ворожі обстріли, перегрупування військ: Наєв розповів про ситуацію на Сході й Півдні
Російські загарбники атакували село Сеньківка на Чернігівщині. Під час цього окупанти застосували міноменти.
Джерело:Держприкордонслужба
Село Салтівка розташоване на кордоні з росією. Атаки загарбників почалися близько 8:25 та тривали понад пів години.
Зауважте Постійні ворожі обстріли, перегрупування військ: Наєв розповів про ситуацію на Сході й Півдні