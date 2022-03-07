Оккупанты предлагали заместителю председателя Харьковской ОГА "сдать город"
Источник:фейсбук Романа Семенухи
Оккупанты написали с неизвестного номера заместителю председателя Харьковской ОВА. Роману Семенухе предложили "сдать город".
Однако Семенуха только указал уже известное всем направление, в котором стоит русским двигаться – за кораблем. Скриншот переписки заместитель председателя Харьковской ОГА опубликовал в соцсетях.
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В смс оккупанты обратились к Семенухе, мол, не доводить город до гуманитарной катастрофы.
Подумайте о своих гражданах и семьях,
– написали оккупанты.
Также они оставили адрес телеграмма для "сотрудничества" и призвали якобы "не позволить националистам прикрываться собой".
На такие предложения заместитель председателя Харьковской ОВА ответил четко и коротко: "иди на**й!".
Скриншот переписки Семенухи с оккупантами / Фото из фейсбука заместителя председателя Харьковской ОВА
Заметим, что оккупанты не прекращают свою агрессию в отношении Харькова. По состоянию на 7 марта 17:00 в результате обстрелов повреждены 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 учреждений высшего образования, детские интернаты.
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