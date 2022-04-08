Оккупанты в предсмертных обращениях просят родственников не отпускать детей в российскую армию
Источник:Служба безопасности Украины
Как свидетельствуют перехваченные разговоры российских солдат, сейчас они видят только два возможных пути выхода из Украины. В разговорах они отмечают, что отсюда их увезут погибшими или ранеными.
В то же время наемники Путина просят жен не пускать сыновей в российскую армию, поскольку на войне их ждут ужасные потери.
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Солдат просит жену не смотреть новости и не отпускать детей в армию
Оккупант говорит, что после 1 апреля ситуация ухудшилась – из его роты осталось 10 человек, а командование не хочет выводить их из Украины.
После 1 числа я понял, что ничего не будет… У нас два пути: или 200-м, или 300-м вернуться домой,
– рассказал он жене.
Она же со слезами в голосе напоминает солдату, что он всегда успокаивал их семью и напоминал, что Россия всех победит, на что он отвечает лаконичным – больше нет.
Не слушайте новости и не смотрите,
– продолжил оккупант.
После этого солдат предостерегает жену, чтобы в случае его смерти сын никогда не пошел в армию:
– Как малыш ведет себя?
– Да ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
– Как это сделать?
– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, то мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее... чего я хочу.
Служба безопасности Украины отмечает, что россияне сами избрали такую судьбу, и им придется понести наказание за все преступления против человечества.
Слушайте перехваченный разговор оккупантов: