Оккупанты предупреждают о "кровавой Пасхе", готовя провокации: ЦПК призывает быть осторожными
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты активизировались. Оккупанты могут готовить провокации в украинских городах во время Пасхи.
Несколько пропагандистских СМИ, по данным Центра противодействия дезинформации, распространили публикацию о "подготовке обстрелов". Мол, "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных России".
Обратите внимание В Мариуполе уже погибло около 22 тысяч человек, – Андрющенко
Области, где россияне могут готовить провокации
В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты снова используют прием так называемого информационного алиби.
В то же время пропагандисты назвали список областей Украины, где "могут произойти обстрелы", среди них:
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская.
В регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника. Такие заявления есть и из российского минобороны, которое утверждает, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами.
В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными.
Заметьте – У российских захватчиков огромные потери в Украине: смотрите видео