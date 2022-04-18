Оккупанты предупреждают о "кровавой Пасхе", готовя провокации: ЦПК призывает быть осторожными

Российские пропагандисты активизировались. Оккупанты могут готовить провокации в украинских городах во время Пасхи.

Несколько пропагандистских СМИ, по данным Центра противодействия дезинформации, распространили публикацию о "подготовке обстрелов". Мол, "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных России".

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Области, где россияне могут готовить провокации

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты снова используют прием так называемого информационного алиби.

В то же время пропагандисты назвали список областей Украины, где "могут произойти обстрелы", среди них:

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская.

В регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника. Такие заявления есть и из российского минобороны, которое утверждает, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными.

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