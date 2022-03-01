Оккупанты превратили все в руины: последствия обстрелов пригорода Харькова

Харьков уже несколько дней находится под обстрелами врага. 28 февраля россияне обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города-миллионника из "Градов". Харьковские окраины превратились в руины.

Залютино попало под огонь в ночь на 1 марта. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

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Под руинами до сих пор ищут людей

Ранее мэр города Игорь Терехов отметил, что происходящее в Харькове – это "война, нацеленная на уничтожение народа". Количество жертв и раненых в результате обстрелов трудно точно назвать, ведь в разных районах до сих пор продолжаются спасательные работы и разбор завалов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за это преступление должен быть трибунал. Ведь ни в одном из районов не было военных объектов.

Смотрите видео из Залютино:

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