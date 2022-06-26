Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 26 июня. Украинские защитники и защитницы уже 123 суток защищают родную землю от российских захватчиков.
Заметьте Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы быстрее покинуть зону активных боевых действий на Юге
На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления,
– говорится в сообщении.
Российские захватчики обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах:
- Лисичанска;
- Верхнекаменки;
- Лоскутовки.
Российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям
- По данным Генштаба ВСУ, российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории Украины. Вероятно, их хотят перебросить в Украину – на Волынское и Полесское направление.
- Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Враг хочет расфокусировать и отвлечь наших военных.
Что происходит по другим направлениям
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, на Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии районы таких населенных пунктов:
- Русские Тишки;
- Чепиль;
- Чугуев;
- Золочев;
- Мосьпаново.
Также враг обстреливал на Славянском направлении районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.
Украинские защитники и защитницы отбили штурмы российских оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 26 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 850 ликвидированных оккупантах. Кроме того, известно, что удалось уничтожить:
- танков – 1 532 (+21) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 659 (+14) единиц,
- артиллерийских систем – 764 единиц,
- РСЗО – 243 (+2) единицы,
- средств ПВО – 99 единиц,
- Самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 184 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 139 (+2) единицы,
- кораблей / катеров – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 564 (+4) единицы,
- специальной техники – 60 единиц.
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