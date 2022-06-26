Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 26 июня. Украинские защитники и защитницы уже 123 суток защищают родную землю от российских захватчиков.

Заметьте Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы быстрее покинуть зону активных боевых действий на Юге

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления,

– говорится в сообщении.

Российские захватчики обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах:

Лисичанска;

Верхнекаменки;

Лоскутовки.

Российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям

По данным Генштаба ВСУ, российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории Украины. Вероятно, их хотят перебросить в Украину – на Волынское и Полесское направление.

Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Враг хочет расфокусировать и отвлечь наших военных.

Что происходит по другим направлениям

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, на Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии районы таких населенных пунктов:

Русские Тишки;

Чепиль;

Чугуев;

Золочев;

Мосьпаново.

Также враг обстреливал на Славянском направлении районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.

Украинские защитники и защитницы отбили штурмы российских оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 26 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 850 ликвидированных оккупантах. Кроме того, известно, что удалось уничтожить:

танков – 1 532 (+21) единиц,

боевых бронированных машин – 3 659 (+14) единиц,

артиллерийских систем – 764 единиц,

РСЗО – 243 (+2) единицы,

средств ПВО – 99 единиц,

Самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 184 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,

крылатых ракет – 139 (+2) единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 564 (+4) единицы,

специальной техники – 60 единиц.

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