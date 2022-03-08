Оккупанты прибегают к грабежам, насилию и захвату гражданских помещений

Россия цинично атаковала Украину. Оккупанты уже почти 2 недели пытаются захватить Киев и другие города. Они прибегают к мародерству.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил, что оккупанты деморализованы. Именно поэтому они нарушают нормы международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

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Где зафиксированы случаи

В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Речь идет о территориях, которые временно заняты российскими оккупантами.

Широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений,

– отметили в Генштабе.

Также оккупанты используют сельскохозяйственные ангары для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

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