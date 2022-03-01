Оккупанты приближаются к Киеву: диверсанты переодеваются в форму ВСУ, чтобы попасть в город

Россия 1 марта шестой день ведет против Украины полномасштабную войну. Диверсионно-разведывательные группы врага пренебрегают нормами международного гуманитарного права, переодеваются в военную форму Вооруженных сил и атакуют Киев.

Министерство обороны сообщило, что группировка сил обороны Киева продолжает защищать город и критически важные объекты государственной инфраструктуры. Защитники не допускают оккупантов в пригород столицы.

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"Идут активные меры по обнаружению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск", – сообщили в Минобороны.

Россияне деморализованы

Из-за тотального сопротивления украинцев враги деморализованы. Они прибегают к дезертирству. Некоторые даже сдаются в плен целыми подразделениями.

Победа будет за нами! Зло должно быть наказано! Слава Украине!,

– отметили в Минобороны.

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Текст публикации Министерства обороны Украины в фейсбуке

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.