Оккупанты придумали новую провокацию в Донецке: разведка обнародовала замысел врага

Армия России, проигрывая на поле сражения, использует грязные инструменты ведения войны. Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, якобы "находя" обломки боеприпасов западного образца на местах обстрела.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя обстрелы временно оккупированного города Донецка.

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Он подчеркнул, что Украина не обстреливает гражданские кварталы Донецка.

Есть информация о том, что подразделения русской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка. Эти остатки боеприпасов свозятся сегодня целенаправленно в Донецк. И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты,

– сказал Юсов.

Он пояснил, что целью подобных провокаций является подрыв доверия к Украине со стороны международных партнеров. для прекращения международной помощи, экономической и оборонной, "останавливающей продвижение российских войск и заставляющего их отступать".

Андрей Юсов добавил, что украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты сами обстреливают Донецк

Еще 6 декабря центр оккупированного Донецка попал под обстрел, в результате чего разгорелись пожары. Главари "ДНР" сразу заявили, что ВСУ якобы обстреляли город и убили шесть человек.

В то же время в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предоставили доказательства, что удары нанесли сами россияне, о чем свидетельствуют места прилетов. Там объяснили, что украинские военные никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снарядам пришлось разворачиваться в воздухе на 180 градусов.