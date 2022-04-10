Оккупанты придумали новый фейк об обстреле вокзала в Краматорске и спалились

Россияне придумали новый фейк. Теперь они заявляют, что якобы обстрел Краматорска совершили Вооруженные Силы Украины.

Согласно их пропаганде, сходство серийных номеров ракет "Точка-У" "доказывает их принадлежность к одной воинской части".

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Важно понимать, что:

На первом фото – номер ракеты ВСУ ВГ910840, выпущенной в 2014 году.

На втором – номер ракеты ВГ910865, выпущенной по Идлибу в Сирии.

Новые фейки / Фото телеграм

"То есть, согласно этой логике российской пропаганды следует, что Идлиб в Сирии также обстреляли ВСУ?", – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ).

Там объяснили, что на самом деле близость серийных номеров свидетельствует только о том, что они были изготовлены одна за другой.

"То есть попытка россиян по серийному номеру ракеты, которой они ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, доказать ее "принадлежность Украине" – это очередная подлая и умышленная ложь", – добавили в ЦСКИБ.

Иностранные СМИ

Кроме того, пропагандисты распространяют информацию, что в итальянских СМИ также подтверждают, что ракета украинская.

Однако в оригинале журналист четко говорит, что ракета – российская.

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