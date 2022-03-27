Оккупанты придумали "референдум" на Донбассе, чтобы его освобождение выдать за "нападение на РФ"
Источник:телеграм-канал Людмилы Денисовой
Украинский омбудсмен рассказала о коварных намерениях врага на Луганщине. Незаконная оккупационная власть хочет провести там "референдум" о присоединении к России.
Об этом Людмила Денисова 27 марта написала в своем телеграмм-канале. Чиновница объяснила, как захватчики планируют использовать "референдум" в будущем.
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В России хотят новый фейковый референдум
Денисова подчеркнула, что россияне понимают усиление позиций ВСУ и опасаются освобождения Украиной временно оккупированного Луганска. Учитывая это, террористическое руководство квазиреспублики пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России.
Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию",
– пояснила омбудсменко.
Она подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. В то же время подчеркнула, что фейковые референдумы юридически ничтожны и не будут иметь никаких правовых последствий.
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