Оккупанты продолжают активно применять запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений. В частности, в ход пускают фосфорные и кассетные боеприпасы.

Эти и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируют и документируют для международных уголовных институций. Об этом рассказали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Ответственность оставшихся в живых оккупантов неизбежна.

Угроза с моря

В Генштабе также сообщили, что в акватории Черного моря корабельная группировка врага прикрывает сухопутную группировку. Вне пунктов базирования находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Что известно о фосфорных бомбах

Фосфор может содержаться не только в бомбах, но и артиллерийских снарядах, минах, ракетах.

Опасная особенность такого оружия состоит в том, что зажигательный заряд горит при температуре 800 – 900 градусов. Таким образом, плавится даже дерево, металл, тела людей и животных.

При попадании на открытые участки фосфорные частицы вызывают тяжелые ожоги.

Фосфорные боеприпасы разрешены к применению только на военных объектах. Согласно Международной конвенции о конкретных видах обычного оружия это строго запрещено использовать внутри или вблизи населенных пунктов.

Эксперт объяснил, чем опасны фосфорные боеприпасы: видео