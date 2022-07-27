Оккупанты продолжают активно применять запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, – Генштаб
27 июля 2022 , 19:22Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений. В частности, в ход пускают фосфорные и кассетные боеприпасы.
Эти и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируют и документируют для международных уголовных институций. Об этом рассказали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте также У села Пасека ВСУ обезвредили разведывательную группу врага
Ответственность оставшихся в живых оккупантов неизбежна.
Угроза с моря
В Генштабе также сообщили, что в акватории Черного моря корабельная группировка врага прикрывает сухопутную группировку. Вне пунктов базирования находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Что известно о фосфорных бомбах
- Фосфор может содержаться не только в бомбах, но и артиллерийских снарядах, минах, ракетах.
- Опасная особенность такого оружия состоит в том, что зажигательный заряд горит при температуре 800 – 900 градусов. Таким образом, плавится даже дерево, металл, тела людей и животных.
- При попадании на открытые участки фосфорные частицы вызывают тяжелые ожоги.
- Фосфорные боеприпасы разрешены к применению только на военных объектах. Согласно Международной конвенции о конкретных видах обычного оружия это строго запрещено использовать внутри или вблизи населенных пунктов.
Эксперт объяснил, чем опасны фосфорные боеприпасы: видео