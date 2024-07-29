Видим на фронте помощь от Китая, – боец НГУ о новых методах штурмов россиян

Штурмовые действия россиян на разных участках фронта не прекращаются. Противник применяет новые типы военного оборудования, часть которого, вероятно, получает от Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что оккупанты для атак по украинским позициям применяют новые штурмовые методы. Россия привлекает большие ресурсы, чтобы найти слабые места Сил обороны.

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Новые методы врага

Украинским военным приходится противостоять активному применению россиянами систем радиоэлектронной борьбы и дронов. Андрей Отченаш объяснил, что пехота оккупантов работает одинаково, военная подготовка в каждом подразделении всегда разная – кто-то умирает быстро, а с кем-то Силам обороны приходится вести активные бои.

Враг начал применять FPV-коптеры на различных частотах, которых раньше не было. Мы (военные – 24 Канал) видим на фронте помощь от Китая. Он помогает России закупать вещи, которые оккупанты используют для получения новых частот,

– сказал командир экипажа БпЛА.

Военный отметил, что враг применяет беспилотные авиационные системы в большом количестве, что усложняет оборону. Однако Андрей Отченаш добавил, что бригада "Рубеж", несмотря на трудности держит крепко свои позиции и не дает россиянам возможности двигаться дальше.