Спасательное судно "Сапфир" захватили россияне и принудительно транспортируют в порт оккупированного Севастополя.

Капитан рассказал, что на борту "Сапфира" находятся "зеленые человечки". Экипаж судна они держат под дулами.

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Пиратский захват судна – оккупанты принудительно ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь,

– говорится в сообщении.

На судне находится капитан оккупантов. Он взял на себя функции командования.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство. Захват судна – прямое нарушение норм интернационального морского права и интернациональных конвенций сохранности мореходства.

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