Оккупанты принудительно ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь
Спасательное судно "Сапфир" захватили россияне и принудительно транспортируют в порт оккупированного Севастополя.
Капитан рассказал, что на борту "Сапфира" находятся "зеленые человечки". Экипаж судна они держат под дулами.
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Пиратский захват судна – оккупанты принудительно ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь,
– говорится в сообщении.
На судне находится капитан оккупантов. Он взял на себя функции командования.
В ГУР Минобороны Украины отметили, что действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство. Захват судна – прямое нарушение норм интернационального морского права и интернациональных конвенций сохранности мореходства.
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