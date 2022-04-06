Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии

Российские оккупанты терпят неудачу на всех фронтах в войне против Украины. На этот раз россиян постигла неудача на информационном фронте.

Командиры оккупантов столкнулись с противодействием личного состава

В распоряжении украинской разведки оказалась "Выписка из приказа заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе". Российское командование разослало ее в воинские части.

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В "выписке" командование оккупантов жалуется на информационное влияние на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб.

Согласно документу, командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава. Речь идет о том, что личный состав выражает недовольство войной в Украине, у них падает мотивация и распространяются панические настроения.

Российское командование видит проблему в Интернете и мессенджерах. На личный состав кафиров влияет информация о событиях и обстановке в зоне боевых действий.

Поэтому российским военным закроют доступ к Интернету с их гаджетов.

Согласно указаниям командования российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет",

– говорится в сообщении разведки.

Российская "выписка" / Фото украинской разведки

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