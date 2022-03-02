Оккупанты прячутся в жилых кварталах: в Херсоне идут бои.

2 марта 2022 , 16:53
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Российские войска вошли в Херсон. Сейчас на улицах продолжаются бои. Враги используют коварную тактику, скрываясь в жилых кварталах.

Об этом рассказал волонтер и доброволец Андрей Белецкий. Он подчеркнул, что российские военные закрепились на блокпостах и передвигаются по городу.

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Власти делают все возможное, чтобы в городе были продукты и лекарства

Власти делают все возможное, чтобы в городе были продукты и лекарства
Я хочу заверить, что мэр Херсона не подписал ни одну бумажку о капитуляции города. Городской голова налаживает процесс поставки продуктов, лекарств и прочего,
– рассказал Белецкий.

Автор: Ірина Пундор