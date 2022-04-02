Оккупанты продолжают блокировать Чернигов и бьют по жилым кварталам города

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В частности, они наносят артиллерийские удары по жилым кварталам Чернигова.

Украинские защитники уже 37 дней героически защищают страну от российских захватчиков. Враги продолжают вести войну против Украины.

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Оккупанты продолжают блокировать Чернигов

В Генштабе рассказали, что оккупанты до сих пор систематически наносят артиллерийские, ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов.

На Черниговском направлении (враг – 24 канал) продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных Сил Украины,

– добавили защитники.

Также подразделения захватчиков продолжают перегруппироваться для создания наступательных группировок.

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