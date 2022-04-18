Оккупанты продолжают формировать дополнительные подразделения в Ростовской области и в Крыму
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские оккупанты продолжают атаковать и уничтожать Украину. В частности они продолжают формировать дополнительные подразделения в Ростовской области и в Крыму.
Захватчики предпринимают такие действия для усиления наступательных возможностей. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 18 апреля 2022 года о российском вторжении.
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В целях усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения в Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым,
– сообщили в Генштабе.
Враг планирует использовать их для:
- поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне;
- охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на оккупированных территориях.
По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля 2022 года.
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