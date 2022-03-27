Оккупанты продолжают использовать Черное море для ударов по Украине

Россияне продолжают использовать Черное море для ударов по Украине. Подойти ближе они не могут.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине. Их "армия" способна воевать только из-за угла,

– отметил Братчук.

Но добавил, что в открытом сражении московиты полностью проигрывают.

Разведка Великобритании доложила, что Россия запускает бомбы по Украине издалека, потому что бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

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