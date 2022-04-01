Оккупанты продолжают контролировать Изюм: вероятно, будут усиливать группировки войск

Изюм до сих пор находится под контролем оккупантов. Враги могут усиливать группировку войск.

Оккупанты до сих пор удерживают понтонную переправу через Северский Донец. Об этом сообщили в Генштабе 1 апреля.

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На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения ведения наступательных действий.

– говорится в сообщении.

В течение дня враги вели боевые действия в направлении Малой Камышевахи. ВСУ их остановили, поэтому успеха враг не имеет.

Оккупанты хотят усиливать свои группировки на Изюмском направлении с помощью отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.

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