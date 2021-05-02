Наемники на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. В частности, пророссийские боевики минируют автодороги и поля.

Еще 28 апреля беспилотник наблюдательной миссии обнаружил около 1350 противопехотных мин в двух полях возле Верхнешироковского. Это вблизи Донецка.

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Мины зафиксировал беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Неподалеку от этого села – на блокпосту у Крещатицкого заметили еще 130 противотанковых мин.

заметили еще 130 противотанковых мин. Аналогичная ситуация произошла и 29 апреля. На этот раз 600 мин зафиксировали в поле – в полутора километрах от Сигнального .

. Возле Александровки – еще 98 противотанковых мин. Их, подтвердили в наблюдательной миссии ОБСЕ, установили совсем недавно.

Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Подразделения ГСЧС разминируют территорию

Между тем, пока вражеские войска минируют украинскую территорию, наши саперы избавляются от их мин. Только за 2 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории. Они обнаружили 37 взрывоопасных предметов, и передали на уничтожение.

Актуально Наев рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года, а как – российская

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