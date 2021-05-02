Украинские саперы в течение недели обследовали почти 65 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях. Во время этих проверок пиротехники обезвредили 289 взрывоопасных предметов.

В то же время спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

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В течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС 83 раза привлекались к очистке местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от взрывоопасных предметов. Структурными подразделениями обследовано 64,46 гектара территории, изъято и уничтожено 289 взрывоопасных предметов,

– отмечают в штабе.

Кроме этого, спасатели в пунктах оказания помощи местному населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда – выезда, оказали помощь 181 лицу, в частности, первую медицинскую и психологическую.

Обратите внимание! Силами ГСЧС в дальнейшем продолжаются восстановительные работы жилых домов. За эту неделю завершены работы по 53 адресам.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 1 мая, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак один боец ВСУ получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

С начала текущих суток, 2 мая, наемники России огневой активности не проявляли.