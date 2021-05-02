Українські сапери протягом тижня обстежили майже 65 гектарів території у Донецькій і Луганській областях. Під час цих перевірок піротехніки знешкодили 289 вибухонебезпечних предметів.

Водночас рятувальники супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- та водопостачання.

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Протягом тижня піротехнічні розрахунки ДСНС 83 рази залучалися до очищення місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури від вибухонебезпечних предметів. Структурними підрозділами обстежено 64,46 гектара території, вилучено та знешкоджено 289 вибухонебезпечних предметів,

– зазначають у штабі.

Окрім цього, рятувальники у пунктах надання допомоги місцевому населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду – виїзду, надали допомогу 181 особі, зокрема, першу медичну та психологічну.