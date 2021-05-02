Найманці на окупованих територіях Луганщини та Донеччини продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. Зокрема, проросійські бойовики мінують автошляхи та поля.

Ще 28 квітня безпілотник спостережної місії виявив близько 1350 протипіхотних мін у двох полях біля Верхньошироківського. Це поблизу Донецька.

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Міни зафіксував безпілотник спостерігачів ОБСЄ

Неподалік від цього села – на блокпосту біля Хрещатицького помітили ще 130 протитанкових мін.

помітили ще 130 протитанкових мін. Аналогічна ситуація відбулась і 29 квітня. Цього разу 600 мін зафіксували у полі – за півтора кілометра від Сигнального .

. Біля Олександрівки – ще 98 протитанкових мін. Їх, підтвердили у спостережній місії ОБСЄ, встановили зовсім нещодавно.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Підрозділи ДСНС розміновують територію

Тим часом, поки ворожі війська заміновують українську територію, наші сапери позбуваються їхніх мін. Лише за 2 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території. Вони виявили 37 вибухонебезпечних предметів, які і передали на знищення.

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