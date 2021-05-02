Окупанти продовжують мінувати поля та дороги: спостерігачі кажуть про тисячі мін
Найманці на окупованих територіях Луганщини та Донеччини продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. Зокрема, проросійські бойовики мінують автошляхи та поля.
Джерело:Фейсбук штабу ООС
Ще 28 квітня безпілотник спостережної місії виявив близько 1350 протипіхотних мін у двох полях біля Верхньошироківського. Це поблизу Донецька.
До теми Сапери за тиждень знешкодили майже 300 снарядів і мін у зоні ООС, – штаб
Міни зафіксував безпілотник спостерігачів ОБСЄ
- Неподалік від цього села – на блокпосту біля Хрещатицького помітили ще 130 протитанкових мін.
- Аналогічна ситуація відбулась і 29 квітня. Цього разу 600 мін зафіксували у полі – за півтора кілометра від Сигнального.
- Біля Олександрівки – ще 98 протитанкових мін. Їх, підтвердили у спостережній місії ОБСЄ, встановили зовсім нещодавно.
Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Підрозділи ДСНС розміновують територію
Тим часом, поки ворожі війська заміновують українську територію, наші сапери позбуваються їхніх мін. Лише за 2 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території. Вони виявили 37 вибухонебезпечних предметів, які і передали на знищення.
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