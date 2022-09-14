"Тихая" мобилизация заключенных

Россия до сих пор не объявила мобилизацию, однако проводит ее таким образом – среди заключенных. Кроме того, дела с набором "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса тоже плохи – мужчины просто отказываются от контрактов.

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Российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области,

– говорится в сообщении Генштаба.

Как вербуют россияне заключенных

Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев.

Однако, как отмечают в Генштабе, никакие контракты с желающими не подписываются.

Провал с 3 армейским корпусом

В россии также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

В Генштабе сообщили, что россияне проводят принудительную мобилизацию в городе Горловка, местные так называемые "военнослужащие" получили задание вместе с "милицией" до 19 августа набрать 6 тысяч человек.

В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что в свою очередь вызывает массовое недовольство местных жителей.

К слову, наши разведчики сообщали, что россия проводит скрытую мобилизацию. По их данным, если раньше это происходило в отдаленных регионах страны, теперь уже дошло до московской и ленинградской областей.

Справка. В войне против Украины россия уже потеряла 53 300 военных.

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