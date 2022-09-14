"Тиха" мобілізація ув'язнених

Росія досі не оголосила мобілізацію, проте проводить її таким чином – серед ув'язнених. Крім того, справи із набором "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу теж погані – чоловіки просто відмовляються від контрактів.

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Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Як вербують росіяни ув'язнених

Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців.

Проте, як наголошують у Генштабі, жодні контракти із бажаючими не підписуються.

Провал із 3 армійським корпусом

Наразі в росії також триває набір так званих "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність.

У Генштабі повідомили, що росіяни проводять примусову мобілізацію у місті Горлівка, місцеві так звані "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією" до 19 серпня набрати 6 тисяч осіб.

У місті триває розшук та затримання чоловіків, що своєю чергою викликає масове невдоволення місцевих жителів.

До слова, наші розвідники повідомляли, що росія проводить приховану мобілізацію. За їх даними, якщо раніше це відбувалося у віддалених регіонах країни, то тепер вже дійшло до московської та ленінградської областей.

Довідка. У війні проти України росія вже втратила 53 300 військових.

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