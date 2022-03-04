Оккупанты продолжают непрерывно бомбить Мариуполь: ситуация в городе сложная

Ситуация в Мариуполе остается сложной. Оккупанты непрерывно бомбят инфраструктуру, учитывая жилые дома.

Украинские военные не собираются сдавать город и продолжают защищать город. Об этом сообщили в Нацгвардии 4 марта.

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Российские войска выбирают тактику постоянной бомбардировки города с целью разрушения его инфраструктуры, в том числе по железнодорожным путям,

– говорится в сообщении.

В то же время обстрелы происходят даже в сторону жилых домов, школ, детских садов. Однако ВСУ крепко держат оборону и к тому же продолжают задерживать российских диверсантов на окраинах Мариуполя.

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