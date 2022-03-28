Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов, нанесли удары по пригороду Нежина
28 марта 2022 , 10:43Читати новину українською
Источник:Вячеслав Чаус
Враг продолжает бить по Чернигову. Удары оккупанты нанесли также по пригороду Нежина.
В целом, ситуация на Черниговщине остается без изменений. Об этом сообщил глава ОВА 28 марта.
Обратите внимание Пожар на нефтебазе Луцка локализовали, но до сих пор продолжают тушить, – ГСЧС
Враг продолжает бить по городу Чернигов. Также были обстрелы пригорода Нежина. Москальская мразота ответит кто своей жизнью, кто деньгами,
– заявил Чаус.
Глава Черниговской ОВА добавляет, что главный рецепт победы – продолжать работать с холодным умом.
Вас может заинтересовать – Зеленский рассказал о судьбе защитников острова Змеиный: видео