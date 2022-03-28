Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов, нанесли удары по пригороду Нежина

Враг продолжает бить по Чернигову. Удары оккупанты нанесли также по пригороду Нежина.

В целом, ситуация на Черниговщине остается без изменений. Об этом сообщил глава ОВА 28 марта.

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Враг продолжает бить по городу Чернигов. Также были обстрелы пригорода Нежина. Москальская мразота ответит кто своей жизнью, кто деньгами,

– заявил Чаус.

Глава Черниговской ОВА добавляет, что главный рецепт победы – продолжать работать с холодным умом.

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