Загалом ситуація на Чернігівщині залишається без змін. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус 28 березня.

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Ворог продовжує гатити по місту Чернігів. Також були обстріли передмістя Ніжина. Москальська мерзота відповість: хтось своїми життям, хтось грошима,

– заявив Чаус.

Голова Чернігівської ОВА додає, що головний рецепт перемоги – продовжувати працювати з холодним розумом.

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