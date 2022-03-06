Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс: новые пострадавшие
6 марта 2022 , 08:51Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Россияне продолжают обстреливать мирных жителей в Донецкой области. В ночь на 6 марта оккупанты ранили двух человек в Старомлиновке.
Всего с начала вторжения оккупанты убили 52 мирных жителей Донбасса, 267 – ранили.
Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка
Цифры без Мариуполя и Волновахи
В этой статистике не учли убитых и раненых мариупольцев. Установить точные данные там сейчас невозможно. В Волновахе тоже усложнен подсчет жертв.
Жертвы в Донецкой области / Фото Павла Кириленко
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