Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс: новые пострадавшие

Россияне продолжают обстреливать мирных жителей в Донецкой области. В ночь на 6 марта оккупанты ранили двух человек в Старомлиновке.

Всего с начала вторжения оккупанты убили 52 мирных жителей Донбасса, 267 – ранили.

Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

Цифры без Мариуполя и Волновахи

В этой статистике не учли убитых и раненых мариупольцев. Установить точные данные там сейчас невозможно. В Волновахе тоже усложнен подсчет жертв.



Жертвы в Донецкой области / Фото Павла Кириленко



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