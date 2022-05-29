Оккупанты продолжают штурм и обстрел украинских городов: какая ситуация на основных направлениях

Украинские защитники и защитницы продолжают героически противостоять на своей земле российскому врагу. Начались уже 95 сутки полномасштабной войны в Украине.

На некоторых направлениях боевых действий российский противник понес определенный успех, на других – немалые потери. Об оперативной ситуации в основных направлениях традиционно рассказал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Какая ситуация на основных направлениях боевых действий

На Волынском и Полесском направлениях увеличивается количество мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Также сохраняется угроза нанесения с территории этой страны ракетных ударов по украинской территории.

На Северском направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние для предотвращения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении государственной границы Украины. Также принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Враг продолжил и меры дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны. К сожалению, сутки не прошли без обстрелов, в частности, были нанесены удары в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Тернова.

На Славянском направлении российские военные на протяжении суток активных боевых действий не проводились. Вместо этого ввели усиленную разведку, и основные усилия были сосредоточены на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления.

В Генштабе отмечают, что россияне производили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск, в районе Довгенького и других.

Что касается Донецкого направления, то ситуация остается сложной – противник постоянно наступает. Активно применяет разные типы вооружения, а также средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в этом направлении российские военные увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку, применив штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении ситуация напряженная, поскольку кафиры постоянно совершают атаки. Так, 28 мая при поддержке артиллерии они ввели штурмовые действия в районе города. Бои продолжаются. В то же время в районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на прежние позиции. Впрочем, силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.

На Бахмутском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах некоторых населенных пунктов, впрочем, понеся потери, отошел.

, что за предыдущие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 7 атак врага, уничтожили один танк и шесть вражеских автомобилей. Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". Это не единственные потери врага.

Активные боевые действия россияне не проводили и на Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях. Но продолжили производить обстрелы гражданской инфраструктуры по линии столкновения.

Вооруженные Силы Украины ушли в наступление на Юге страны. Российские войска понесли потери и были вынуждены отступить и теперь обороняются на невыгодных позициях, в частности, в районе населенного пункта Костромка. В то же время, вражеские силы хотят восстановить утраченные позиции. Так, кафиры пытаются сделать это путем опрокидывания резервов на угрожающие направления.

В то же время Бессарабское направление пока остается без изменений.

По информации Генштаба ВСУ, враг пытается восполнить потери. С этой целью российская армия усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники. В частности, речь идет о танках Т-62 и БМП-1.

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