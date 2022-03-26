Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь: хотят занять центр города

В Мариуполе ситуация остается сложной. Оккупанты продолжают разрушать город, используя самые разные виды вооружения.

По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает попытки штурма города Мариуполь и наносит авиационные удары, совершает артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

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Сообщается, что оккупанты пытаются осуществить продвижение с целью занятия центральной части города.

Кроме того, свои основные усилия противник продолжает сосредоточивать на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также на подготовке к наступлению на Северодонецк.

Напомним, что из-за сложной ситуации в Мариуполе не удалось организовать эвакуацию людей, ведь оккупанты блокируют автобусы на блокпостах. Российские наемники не дают мариупольцам возможности уехать, а в пробке стоят даже кареты скорой помощи с ранеными детьми.

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