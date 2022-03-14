Оккупанты продолжают скрывать количество жертв российских солдат из Крыма
Оккупационная "администрация" России в Крыму продолжает скрывать реальное количество погибших солдат армии России, направленных на войну против Украины из Крыма.
По данным расследований СМИ, морги в Крыму переполнены мертвыми российскими солдатами.
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Однако оккупационная администрация России в Крыму скрывает реальные цифры и не сообщает родственникам реальную ситуацию, чтобы не сеять панику и продолжать собственную враждебную пропаганду.
В настоящее время оккупационная "администрация" России в Крыму не разглашает общего числа погибших, призванных на войну против Украины из Крыма,
– отметили в Представительстве Президента Украины в Крыму.
11 марта так называемый руководитель "администрации" Крыма Сергей Аксенов признал, что потери среди военных России из Крыма все-таки есть. Однако число погибших так и не было указано.
Единственная цифра количества мертвых российских солдат обнародованная 11 марта, составляет 6 военных, похороненных в Севастополе.
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